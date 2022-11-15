Белье наружу: Илана из «Уральских пельменей» в откровенном декольте показала больше, чем обычно

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева, несмотря на наличие мужа, едва успевает отбиваться от поклонников. Еще бы: длинноногая красотка давно запала в сердца сильной половины фанатов проекта. Активность в соцсети у Юрьевой связана с закулисьем и семейной жизнью, но иногда пикантные кадры она все-таки публикует.

На этот раз Юрьева, которая с «Уральскими пельменями» находилась на гастролях в родном Екатеринбурге, показала свои сборы. До выхода на сцену остаются считанные минуты, и актриса сделала селфи перед началом концерта. Декольте платья красиво подчеркнуло прелести Иланы, но вот черный бюстгальтер девушка недооценила. Он подпортил пикантную картину.