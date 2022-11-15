«Большой»: Кудрявцева на фоне слухов о разводе показала, как развлекается с мужем в постели

Лера Кудрявцева уже девять лет замужем за Игорем Макаровым. 51-летняя телеведущая и 35-летний хоккеист все реже появляются вместе на мероприятиях, в соцсетях друг у друга, и по некоторым фразам теледивы поклонники заключили, что в паре не все гладко. Появились слухи о разводе. По крайне мере, о том, что пара уже не живет вместе, люди не сомневаются.

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Одним кадром Кудрявцева развеяла все слухи про свою личную жизнь. она показала, как развлекается с мужем в спальне перед сном. Видео в микроблоге разлетелось по Интернету. На нем Лера возлегла на плече у молодого супруга и включила втайне от него камеру.

«Нос большой», - раскритиковала Кудрявцева особенность Макарова.

В ответ муж напрягся и нахмурился. Он заметил, что жена снимает его на камеру, и переменился в лице – очевидно, он не приветствует демонстрацию семейной жизни в Сети.