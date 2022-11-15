«Жилье три года стоит закрытым»: Калашникова рассказала, на какие средства живет Панин в Испании

Модель Анна Калашникова рассказала о заграничной недвижимости Алексея Панина.

Напомним, Алексей Панин два года назад переехал в Испанию. В курортном городе Торревьеха артист купил квартиру за четыре с лишним миллионов рублей.

По словам Анны Калашниковой, иметь недвижимость за границей стало не выгодно. Поэтому поклонники Панина озадачились, откуда знаменитость берет средства на содержание апартаментов в Испании.

Калашникова уверена, что Панин живет на накопления от прошлых проектов в России.