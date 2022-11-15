«Идет обследование»: Алексей Ягудин рассказал о состоянии Татьяны Тотьмяниной после травмы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что его жену Татьяну Тотьмянину после падения увезли в больницу. Знаменитость обследуют столичные врачи.

Напомним, во время падения партнер фигуристки по проекту Ильи Авербуха задел лезвием конька колено спортсменки. Тотьмянина хотела продолжить выступление, но из-за сильной боли не смогла встать на ногу.

Еще больше новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Пока Татьяне помогают врачи, поклонники фигуристки пытаются узнать о состоянии звезды.