«Радоваться, что у него все хреново»: Бородина призналась, что следит за бывшим мужем

На ТНТ стартовало новое шоу «Женский клуб», ведущими которого стали звезды телеканала, включая Ксению Бородину. Проект затрагивает темы, волнующие каждую представительницу прекрасного пола, но не без юмора, за который отвечают Ольга Картункова и Екатерина Скулкина.

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Гостьей первого выпуска стала спорная личность Елена Блиновская, которая поведала о своем образе жизни. Затронув тему развлечений и радости, она взбудоражила Бородину. Ксения призналась, что ее радость заключается в неудачах бывшего.

«У меня — найти аккаунт бывшего и радоваться, что у него все хреново», — проговорилась Ксения.

Бородина, напомним, развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым год назад. Но по сей день бывшие нет-нет да и кольнут друг друга побольнее. Только вот вопреки ожиданиям теледивы, у мужчины все отлично: он стал популярным блогером, купил огромную квартиру в Москве, нашел красавицу-невесту и собирается жениться.