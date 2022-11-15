«Она гражданка Евросоюза»: Харатьян рассказал о тяжелой жизни дочки в Швеции

Звезда «Гардемаринов» Дмитрий Харатьян рассказал в интервью Борису Корчевникову, как тяжело его старшей дочке Александре живется в Швеции. Оказалось, все дело в ее национальности. Она русская, а с недавних пор к выходцам из России отношение европейцев оставляет желать лучшего.

«Очень сложно там сейчас жить, во-первых, с такой фамилией - у нее моя. Конечно, всем русским сложно жить там. Ведь есть определенное отношение. Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза», - подчеркнул Харатьян.

Александра была замужем за европейцем, но уже давно развелась. Почему она не хочет поменять плохую жизнь в Швеции на хорошую в России, звездный отец ответил пространно: «Она взрослый человек, ей 38 лет. Она сама принимает решения. Вышла замуж и уже развелась».

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У Харатьяна, напомним, есть еще сын Иван. Ему 24 года, он получал образование на Мальте. По возвращении в Россию окончил ВГИК и теперь стал режиссером.