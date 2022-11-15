Пока муж в Дубае: Ирину Пинчук из «Дома-2» заметили в московском ночном клубе с незнакомцем

Ирина Пинчук из «Дома-2» много лет в браке с экс-участником реалити Араем Чобаняном. Но люди подозревают, что семья на грани распада. Поскольку муж живет в Дубае, а жена – в Москве. А на днях она развлекалась в ночном клубе с другим мужчиной.

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Пинчук в объятиях другого запечатлели очевидцы. Девушка висла на шее спутника, он кормил ее с ложечки, они были счастливы и много смеялись. Когда волна негатива дошла до Ирины, она поспешила объясниться.

«Подруга Олеся засняла вечеринку со своим мужем, когда он приобнимал меня за талию. Говорят, типа я агрессивно отреагировала, когда меня спалили. Но я настолько не придала этому значения!» - написала звезда реалити.

Оказалось, этот мужчина – муж подруги Пинчук. И такие отношения в порядке вещей. Сама Ирина не видит в этом ничего предосудительного.