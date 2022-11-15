Карл III официально сменил своего отца на посту смотрителя Большого Виндзорского парка

Новый король Великобритании Карл III отныне является официальным смотрителем Большого Виндзорского парка, расположенного вокруг Виндзорского замка. Он должен будет присматривать за одним из старейших поместий страны, а также руководить своим заместителем и его командой.

В 1952 году смотрителем парка был назначен отец Карла III и супруг Елизаветы II - герцог Эдинбургский Филипп. Ему принадлежит рекорд по времени, проведенному на этой должности - 69 лет.

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