Карл III официально сменил своего отца на посту смотрителя Большого Виндзорского парка

Карл III в Большом Виндзорском парке

Карл III в Большом Виндзорском парке. Фото: соцсети

Покойный принц Филипп был смотрителем на протяжении почти 70 лет.

Новый король Великобритании Карл III отныне является официальным смотрителем Большого Виндзорского парка, расположенного вокруг Виндзорского замка. Он должен будет присматривать за одним из старейших поместий страны, а также руководить своим заместителем и его командой.

В 1952 году смотрителем парка был назначен отец Карла III и супруг Елизаветы II - герцог Эдинбургский Филипп. Ему принадлежит рекорд по времени, проведенному на этой должности - 69 лет.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

Смотрителей Виндзорского парка в Великобритании начали назначать в 1559 году, первым, удостоившимся этой чести, был Генри Невилл. Обычно эту должность занимал сам монарх или близкие члены его семьи.

Площадь парка составляет 20 квадратных километров и он являлся королевским заказником для охоты на оленей.

Читайте также