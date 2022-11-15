«Дети - полезная вещь в хозяйстве»: уехавшая из страны Алена Свиридова показала своего взрослого сына

Звезда 90-х Алена Свиридова этой осенью уехала из страны. Она объехала сразу несколько стран, побывав в Армении, Иране, Мексике, а сейчас объявилась в Канаде. И показала, как выглядит ее старший сын от первого брака Иван.

«Чтобы, как говорится, два раза не вставать, из Мексики я поехала в Канаду, где уже 20 лет живет мой старший сын. Дети - полезная вещь в хозяйстве, можно к ним в гости приезжать. Вася - мой дружок. У нас практически полностью совпадают интересы и взгляды на жизнь. Нам вместе очень весело. Ни с одним человек в мире я не могу так поговорить, как с ним. На любые темы», - рассказала звезда 90-х.

Ваня стал первенцем артистки, она родила его в 1983 году в браке с Сергеем Свиридовым. Наследник предпочел переехать вместе с отцом в Ванкувер, где уже прожил полжизни.