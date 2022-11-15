После маминой эмиграции: Кристина Орбакайте перебралась за границу

Как и большое количество соотечественников, Орбакайте перебралась в страну бывшего СССР. Она выбрала Азербайджан, и приземлилась в Баку, о чем рассказала подписчикам. До этого момента звезда активно гастролировала по стране, накануне давала концерт в Коломне. По всей вероятности, Орбакайте намерена выступить в солнечном Баку, иначе вряд ли бы она афишировала свою поездку.

Напомним, мать Орбакайте, Алла Пугачева перед эмиграцией успела оскорбить Россиян. И в Израиль она перебралась инкогнито, хотя позже, обосновавшись в Кесарии, объявила, где находится и что с ней.