После маминой эмиграции: Кристина Орбакайте перебралась за границу

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Звезда сама сообщила об этом.

Старшая дочь эмигрировавшей в Израиль Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, к удивлению многих, оставалась в России до последнего. Но на днях все-таки собралась и покинула страну.

Как и большое количество соотечественников, Орбакайте перебралась в страну бывшего СССР. Она выбрала Азербайджан, и приземлилась в Баку, о чем рассказала подписчикам. До этого момента звезда активно гастролировала по стране, накануне давала концерт в Коломне. По всей вероятности, Орбакайте намерена выступить в солнечном Баку, иначе вряд ли бы она афишировала свою поездку.

Напомним, мать Орбакайте, Алла Пугачева перед эмиграцией успела оскорбить Россиян. И в Израиль она перебралась инкогнито, хотя позже, обосновавшись в Кесарии, объявила, где находится и что с ней.

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети

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