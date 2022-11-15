«Добавили в черный список»: Даня Милохин рассказал, что у него начались серьезные проблемы

Блогер Даня Милохин оставил в соцсетях сообщение о своем непростом положении после ухода из шоу «Ледниковый период».
Милохин все чаще появляется в новостной повестке. Побег из проекта Ильи Авербуха, затем поддержка друга, который пародировал российских военных. Последние события в жизни Дани отрицательно повлияли на его карьеру. В этом признался сам артист.
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Если еще недавно Милохина звали в телепроекты и на киносъемки, то сейчас Даня не в приоритете.
«А Даня чего такой веселый? Он просто еще не знает, что его добавили в черный список звезд и теперь на ТВ в России его не пустят», – написал в своем микроблоге Милохин.