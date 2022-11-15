«Добавили в черный список»: Даня Милохин рассказал, что у него начались серьезные проблемы

Даня Милохин

Даня Милохин. Фото: соцсети 

Исполнитель не стал уточнять, почему попал в немилость руководителей ТВ-каналов.

Блогер Даня Милохин оставил в соцсетях сообщение о своем непростом положении после ухода из шоу «Ледниковый период».

Милохин все чаще появляется в новостной повестке. Побег из проекта Ильи Авербуха, затем поддержка друга, который пародировал российских военных. Последние события в жизни Дани отрицательно повлияли на его карьеру. В этом признался сам артист.

Еще больше новостей в Telegram-канале «Звездная пыль». 

Если еще недавно Милохина звали в телепроекты и на киносъемки, то сейчас Даня не в приоритете. 

«А Даня чего такой веселый? Он просто еще не знает, что его добавили в черный список звезд и теперь на ТВ в России его не пустят», – написал в своем микроблоге Милохин.

 

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