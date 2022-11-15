Сдают свои же: стало известно, где сейчас Ургант и чем занимается

Телеведущий Иван Ургант весной скомпрометировал себя и повел отнюдь не как патриот, когда вместе со многими сбежавшими артистами оказался в Израиле. Люди не поняли поступка шоумена, которые много лет был ведущим на Первом канале, и осудили его. Актриса Мария Шукшина и вовсе сейчас запрещает ему возвращаться в эфир, поскольку не может простить такого отношения к родине в самый судьбоносный момент.
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Сам Ургант никак не комментирует свое положение. Доподлинно неизвестно и о его местонахождении. Но в его окружении люди более словоохотливы, чем сам шоумен, и нет-нет да и взболтнут о нем. Так поступила и его соведущая Алла Михеева. Она рассказала, чем сейчас занимается Ургант и где находится на самом деле.
«Иван Андреевич в Москве, ходит в «Останкино» на работу... Мы креативим вместе, разрабатываем новые проекты», - разболтала Михеева сайту StarHit.