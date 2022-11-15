Сдают свои же: стало известно, где сейчас Ургант и чем занимается

Сам Ургант никак не комментирует свое положение. Доподлинно неизвестно и о его местонахождении. Но в его окружении люди более словоохотливы, чем сам шоумен, и нет-нет да и взболтнут о нем. Так поступила и его соведущая Алла Михеева. Она рассказала, чем сейчас занимается Ургант и где находится на самом деле.

«Иван Андреевич в Москве, ходит в «Останкино» на работу... Мы креативим вместе, разрабатываем новые проекты», - разболтала Михеева сайту StarHit.