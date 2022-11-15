Марк Лионель рулит: сын Лопыревой покатал ее на машине по Дубаю

Российская модель Виктория Лопырева, которая сейчас живет в Дубае, 14 ноября сходила на прогулку со своим сыном Марком Лео и показала своим подписчикам, как малыш катает ее по ночной аллее на забавной светящейся машинке.
«Обещал маму покатать - сдержал обещание», - написала Виктория.
Напомним, сыну модели и бизнесмена Игоря Булатова сейчас три года и девять месяцев. Он появился на свет в Майами и получил второе имя - Лионель - в честь аргентинского форварда Лионеля Месси.
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Возможно, и Лео в будущем сможет стать профессиональным футболистом. По крайней мере, мама часто демонстрирует на своей странице в соцсети, как он гоняет мяч один или с друзьями. Судя по всему, мальчику этот вид спорта очень нравится.