Марк Лионель рулит: сын Лопыревой покатал ее на машине по Дубаю

Российская модель Виктория Лопырева, которая сейчас живет в Дубае, 14 ноября сходила на прогулку со своим сыном Марком Лео и показала своим подписчикам, как малыш катает ее по ночной аллее на забавной светящейся машинке.

«Обещал маму покатать - сдержал обещание», - написала Виктория.

Напомним, сыну модели и бизнесмена Игоря Булатова сейчас три года и девять месяцев. Он появился на свет в Майами и получил второе имя - Лионель - в честь аргентинского форварда Лионеля Месси.

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