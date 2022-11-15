«Не буду отрицать»: экс-избранница Моргенштерна* рассказала, какой вклад внес артист в ее бизнес

«Салон мой, он сейчас работает и вполне успешно. Я не буду отрицать, что Алишер помог мне. В том числе финансово. Но я просто не выношу эти «Алишер открыл салон своей жене». Мой финансовый вклад составляет львиную долю от стоимости этого бизнеса», – заявила Дилара.