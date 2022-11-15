«Не буду отрицать»: экс-избранница Моргенштерна* рассказала, какой вклад внес артист в ее бизнес

Бизнесвумен Дилара Зинатуллина призналась, что бывший муж действительно помог открыть ей салон красоты в Москве.
Однако Зинатуллина не считает свой бизнес заслугой экс-возлюбленного.
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Дилара отметила, что усердно работает над процветанием салона. Ее финансовые вложения в бизнес тоже были значительными.
«Салон мой, он сейчас работает и вполне успешно. Я не буду отрицать, что Алишер помог мне. В том числе финансово. Но я просто не выношу эти «Алишер открыл салон своей жене». Мой финансовый вклад составляет львиную долю от стоимости этого бизнеса», – заявила Дилара.
Напомним, ранее Дилара Зинатуллина поделилась подробностями взаимоотношений с бывшим мужем.
*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.