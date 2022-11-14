Примерила роль мамы: Бузова в костюме с шортами-бермудами отметилась на красной дорожке с детьми Киркорова

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру и может похвастаться тем, что заработала целое состояние. Артистка недавно переехала в свою новую квартиру, где три года шел ремонт. При этом она продолжает много сниматься. Звезда выступает на сцене и снимается в новых проектах.
А накануне у Ольги выдался свободный вечер. Она решила выйти в свет. Представители шоу-бизнеса появились на премьере мультика «Чинк: Хвостатый детектив». Примечательно, что на публике телеведущая предстала не одна.
На красной дорожке Бузова была в черном костюме с шортами-бермудами. Она сделала укладку с голливудскими локонами. Артистка держала за руки детей Филиппа Киркорова. При этом самого певца рядом не было. Алла-Виктория отметилась в розовой шубке, а ее брат Мартин был в пуховой жилетке канареечного цвета. Ольга помогала им общаться с журналистами. Она попробовала себя в роли мамы.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие ее осыпали ее комплиментами. «Ох, как они быстро растут», «Дети затмили Бузову», «Какая стильная дочка у Филиппа», «Какая вы элегантная», «Выглядите просто шикарно», «Вам идет роль мамочки», «Своих пора заводить», — стали писать пользователи Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды