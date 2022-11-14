Примерила роль мамы: Бузова в костюме с шортами-бермудами отметилась на красной дорожке с детьми Киркорова

На красной дорожке Бузова была в черном костюме с шортами-бермудами. Она сделала укладку с голливудскими локонами. Артистка держала за руки детей Филиппа Киркорова. При этом самого певца рядом не было. Алла-Виктория отметилась в розовой шубке, а ее брат Мартин был в пуховой жилетке канареечного цвета. Ольга помогала им общаться с журналистами. Она попробовала себя в роли мамы.

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