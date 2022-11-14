«Мы все еще общаемся»: бывшая жена Моргенштерна* рассказала о жизни после развода

Бизнесвумен Дилара Зинатуллина опубликовала на своей странице в соцсети объяснение развода с Алишером Моргенштерном*.

Дилара призналась, что их проблемы в браке и развод не были частью спланированного пиара.

«Это не хайп, просто все сложно и я знаю, что вам в это будет также сложно поверить. Мы все еще общаемся, всегда общались, и даже на момент развода до конца не были уверены, что делаем правильный выбор», – отметила Дилара.

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