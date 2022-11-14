«Мы все еще общаемся»: бывшая жена Моргенштерна* рассказала о жизни после развода

Бизнесвумен Дилара Зинатуллина опубликовала на своей странице в соцсети объяснение развода с Алишером Моргенштерном*.
Дилара призналась, что их проблемы в браке и развод не были частью спланированного пиара.
«Это не хайп, просто все сложно и я знаю, что вам в это будет также сложно поверить. Мы все еще общаемся, всегда общались, и даже на момент развода до конца не были уверены, что делаем правильный выбор», – отметила Дилара.
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«Как будут развиваться события дальше – я не знаю, но это один из самых дорогих людей мне в мире. Хотела ли бы я, чтобы все сложилось иначе? Да. Но пока сложилось как сложилось, и я понятия не имею, что происходит все это время и куда мы движемся, Так же, как и вы», – добавила Зинатуллина.
«Но я в любом случае очень счастлива, что он находит себя и свой стержень», – заключила Дилара Зинатуллина.
*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.