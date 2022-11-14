Словно из пены вышла: Стеша Маликова в лифе-бадо и просвечивающих шортах блеснула изящными бедрами на пляже

На этот раз Стеша поделилась кадрами, на которых гуляла на пляже в белоснежном летнем костюме. Она предстала в просвечивающих шортах и рубашке. Дочка певица блеснула загорелыми бедрами, а также засветила свои прелести в лифе-бандо от купальнике. Маликова дополнила образ бусами и шляпкой.

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