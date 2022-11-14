Словно из пены вышла: Стеша Маликова в лифе-бадо и просвечивающих шортах блеснула изящными бедрами на пляже

Стеша Маликова уже окончила МГИМО. Она родилась в звездной семье. Отец Дмитрий Маликов часто ее брал с собой на концерты, красные дорожки и светские рауты. Она давно интересуется модой. Два года назад дочка артистка запустила свой бренд одежды, а недавно открыла свой первый бутик в Москве.
Недавно Маликова уехала в Дубай, чтобы отдохнуть. Она щегольнула на курорте в джинсовых мини-шортах. Бизнеследи проводит время с маленьким братом и родителями. В соцсетях она делится красочными кадрами.
На этот раз Стеша поделилась кадрами, на которых гуляла на пляже в белоснежном летнем костюме. Она предстала в просвечивающих шортах и рубашке. Дочка певица блеснула загорелыми бедрами, а также засветила свои прелести в лифе-бандо от купальнике. Маликова дополнила образ бусами и шляпкой.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие осыпали ее комплиментами. «Стеша, нежный цветок, ты выглядишь потрясающе. Такая загорелая и стройная красотка», «Зачем шорты, если все видно?», «Какие сочные бедра», «Ну что за русалочка», «Какая вы красоточка», «Загорелая, милашка», — стали писать подписчики.