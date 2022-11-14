«Дружелюбный как всегда»: Анастасия Волочкова поделилась состоянием здоровья Вячеслава Зайцева

В Москве прошла Неделя моды Вячеслава Зайцева, на которой сам модельер выступил в качестве члена жюри.

В последнее время Зайцев стал чаще посещать светские мероприятия. Для некоторых поклонников знаменитости такие действия не очень понятны. Поскольку дизайнер страдает болезнью Паркинсона.

А вот балерина Анастасия Волочкова убедила обеспокоенных поклонников в том, что для Вячеслава Зайцева подобные выходы являются глотком свежего воздуха.