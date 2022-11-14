«Дружелюбный как всегда»: Анастасия Волочкова поделилась состоянием здоровья Вячеслава Зайцева

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press 

У 84-летнего историка моды болезнь Паркинсона.

В Москве прошла Неделя моды Вячеслава Зайцева, на которой сам модельер выступил в качестве члена жюри.

В последнее время Зайцев стал чаще посещать светские мероприятия. Для некоторых поклонников знаменитости такие действия не очень понятны. Поскольку дизайнер страдает болезнью Паркинсона.

А вот балерина Анастасия Волочкова убедила обеспокоенных поклонников в том, что для Вячеслава Зайцева подобные выходы являются глотком свежего воздуха.

«Конечно, после инсульта Вячеслав Зайцев чувствует себя не так, как прежде. Но выглядел он хорошо, был в сознании и такой же дружелюбный как всегда. На Неделе моды его сопровождали его помощники. Вместе с ними он вышел немного раньше, чем завершилось мероприятие», – отметила балерина.

 

Анастасия Волочкова с гостями Недели моды Вячеслава Зайцева. Фото: соцсети 

 «Он не может без индустрии, которой посвятил всего себя. Для любого творческого человека после любого недуга, после любой болезни выход на сцену и возможность заниматься тем делом, тем призванием, которому посвятил себя человек – это большая радость», – заявила Волочкова в беседе с ural.kp.ru.

 

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