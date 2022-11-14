«Могу убить кого-то, кого не очень люблю»: Дарья Донцова создала мультфильм для своего внука

«Понимаете, во «взрослом» детективе я могу убить кого-то, кого не очень люблю, а в «детском» не могу, поэтому там украли «банку варенья» и быстро ее нашли», — передали слова Донцовой в kp.ru.

Примечательно, что Донцова создавала сказочную историю для своего внука Миши. А теперь о приключениях бельчонка узнают и другие дети. В кинопрокате мультфильм «Чинк: хвостатый детектив» появится 17 ноября.