«Всегда умел выбрать идеальное время»: Дженнифер Энистон рассказала о смерти отца

Голливудская актриса Дженнифер Энистон в понедельник сообщила своим подписчикам о смерти отца. Джон Энтони Энистон ушел из жизни в минувшую пятницу, 11 ноября. Следующим летом ему исполнилось бы 90 лет.

«Ты был одним из красивейших людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна за то, что ты вознесся в небеса с миром - и без боли. И ведь точно 11/11! Ты всегда умел выбрать идеальное время. Отныне это число будет значить для меня еще больше. Я буду любить тебя до конца дней», - написала звезда сериала «Друзья».

Многие коллеги Дженнифер оставили комментарии с соболезнованиями на ее странице. Среди них - Риз Уизерспун, Лиза Кудроу, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Лопес, Джастин Теру, Лили Коллинз, Наоми Уоттс, Октавия Спенсер, Райан Рэйнолдс и другие.

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