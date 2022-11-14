«Сжигал себя, жил наотмашь»: Анна Большова поделилась воспоминаниями об Александре Абдулове

Артиста Александр Абдулова не стало 14 лет назад. Но его образ не покидает сердце многих поклонников, в том числе актрисы Анны Большовой.
Коллега Абдулова призналась, что влюбилось еще совсем юной в талантливого артиста.
«В Александра Гавриловича я влюбилась, девочкой увидев фильм «Обыкновенное чудо». И в жизни он был прекрасным и невероятно обаятельным, как его герой Медведь. С ним я играла в «Пролетая над гнездовом кукушки». Как же было приятно, когда однажды после спектакля он сказал: «Большова, хорошая ты актриса», — отметила Анна Большова.
«Все знали, что у Абдулова были проблемы с ногами. Но он всегда был таким живым, стремительным. А тут еще у него появился долгожданный ребенок! Когда у Александра Гавриловича родилась Женя, я подарила ему очень симпатичный плюшевый цветок, который играл красивую мелодию. Протягиваю со словами: «Я вас поздравляю, молодой отец». Он очень засмущался. Но было ясно, что появление дочки стало для него невероятным счастьем. Абдулов сжигал себя, жил наотмашь, абсолютно себя не берег… И вдруг болезнь», — поделилась актриса с 7days.ru.