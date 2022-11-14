«Веселая обстановка»: Барановская в бархатном платье предстала с Навкой и Тарасовой на «Ледниковом периоде»

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На этот раз Юлия стала членом жюри в «Ледниковом периоде». Она появилась на съемках в бархатном черном платье. Ее образ украшало ожерелье. Она также сделала яркий макияж и лаконичную укладку. Телеведущая пообщалась с Тимуром Родригесом. В кадр также попали Татьяна Тарасова и Татьяна Навка.