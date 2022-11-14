«Веселая обстановка»: Барановская в бархатном платье предстала с Навкой и Тарасовой на «Ледниковом периоде»

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру на телевидении. После расставания с Андреем Аршавиным ей пришлось искать работы и самой содержать троих детей. Теперь она ведет передачу «Мужское/Женское», а также появляется в качестве эксперта на передачах. Звезда не перестает путешествовать с наследниками, несмотря на занятость.
В последнее время у Юлии меньше съемок. Но при этом она ведет концерты и премии. Зачастую ее можно увидеть на светских раутах. Телеведущая старается выглядеть женственно и элегантно. А советы по стилю ей дает сам Александр Васильев, историк моды.
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На этот раз Юлия стала членом жюри в «Ледниковом периоде». Она появилась на съемках в бархатном черном платье. Ее образ украшало ожерелье. Она также сделала яркий макияж и лаконичную укладку. Телеведущая пообщалась с Тимуром Родригесом. В кадр также попали Татьяна Тарасова и Татьяна Навка.
«Что ты молчишь? Вот такая обстановка веселая в жюри «Ледникового периода». Мы правильно попали, потому что рядом с нами Татьяна Анатольевна, любимая нами, Татьяна Навка», — поделилась она.