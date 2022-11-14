«Путешествие вдвоем»: Полина Диброва подарила мужу поездку в Турцию

Возлюбленная Дмитрия Диброва устроила сюрприз на день рождения знаменитости. Полина Диброва отправилась вместе с избранником в Турцию.

Путешествие стало подарком для телеведущего на его 63-летие.

Еще больше новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».