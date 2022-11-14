«Путешествие вдвоем»: Полина Диброва подарила мужу поездку в Турцию

Дмитрий и Полина Дибровы

Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: Global Look Press

В этом году телеведущий Дмитрий Дибров отметил 63-летие.

Возлюбленная Дмитрия Диброва устроила сюрприз на день рождения знаменитости. Полина Диброва отправилась вместе с избранником в Турцию.

Путешествие стало подарком для телеведущего на его 63-летие.

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«В этом году я преподнесла в подарок путешествие вдвоем — после слов Дмитрия, чтоб так и хотелось… Мы отправились в Стамбул пару дней назад», — написала в своем микроблоге Диброва.

Полина и Дмитрий Дибровы в Стамбуле. Фото: соцсети

Также Полина организовала завтрак для мужа, прогулки с экскурсоводом и праздничный ужин в дорогом ресторане. Пара останавливалась в четырехзвездочном отеле в центре Стамбула. 

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