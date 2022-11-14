Увезли на скорой: Тотьмянина получила травму на съемках «Ледникового периода»

Известная российская фигуристка, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы и мира в парном катании Татьяна Тотьмянина в понедельник получила травму на съемках проекта «Ледниковый период».

Как рассказал источник Teleprogramma.pro, во время выполнения одного из элементов партнер Татьяны Иван Колесников случайно задел ее ногу коньком.

«Номер докатали, а потом она на ногу не могла наступать, её Ставиский на руках к местному доктору отнес. И уже оттуда уехала в больницу на МРТ, нет пока результатов, не знаем, что с ногой», - поведал источник.

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