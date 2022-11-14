«Эх, юбку уже не носишь?»: Нюша покрасовалась с новым цветом волос, едва прикрыв свои прелести

Нюша

Нюша. Фото: соцсети звезды

Певица снова стала брюнеткой. Однако новое видео ошарашило ее фанатов.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Певица уже давно завоевала любовь публики, но в последнее время уже выступает реже. Она посвящает время воспитанию дочку Серафимы-Симбы. А в прошлом году артистка родила сына Саффрона, который для ее мужа стал четвертым ребенком, так как у Игоря Сивова есть дети от первого брака.

Примечательно, что Нюша уже несколько месяцев живет на две страны. Большую часть времени она проводит в Дубае. Певица успевает видеться с друзьями и порой предстает на публике в дерзких нарядах. 

На этот раз Нюша решилась на преображение. Она оказалась в салоне красоты, где ей сделали более темные локоны и завили кудри. Артистка демонстрировала прическу, облачившись в одну шелковую рубашку с разрезом на спине. При этом на ней не было ни брюк, ни юбки. Она засветила свои загорелые бедра. 

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«Наша реальность формируется посредством нашего внутреннего мира. Внутренние изменения всегда проявляются на внешних. Новые мысли - новые перемены», – написала звезда.

Примечательно, что многие поклонники обрадовались такому преображению. Но нашлись те, кто решил, что певица не до конца оделась. «Наконец-то опять такой цвет волос», «Как хорошо что вернули темный, он вам очень идет», «Губы не ваши», «Темный всегда старит», «Ты в трусах пришла?», «Эх, юбку уже не носишь?» — написали подписчики.

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