«Эх, юбку уже не носишь?»: Нюша покрасовалась с новым цветом волос, едва прикрыв свои прелести

На этот раз Нюша решилась на преображение. Она оказалась в салоне красоты, где ей сделали более темные локоны и завили кудри. Артистка демонстрировала прическу, облачившись в одну шелковую рубашку с разрезом на спине. При этом на ней не было ни брюк, ни юбки. Она засветила свои загорелые бедра.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».