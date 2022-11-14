«Эх, юбку уже не носишь?»: Нюша покрасовалась с новым цветом волос, едва прикрыв свои прелести

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Певица уже давно завоевала любовь публики, но в последнее время уже выступает реже. Она посвящает время воспитанию дочку Серафимы-Симбы. А в прошлом году артистка родила сына Саффрона, который для ее мужа стал четвертым ребенком, так как у Игоря Сивова есть дети от первого брака.
Примечательно, что Нюша уже несколько месяцев живет на две страны. Большую часть времени она проводит в Дубае. Певица успевает видеться с друзьями и порой предстает на публике в дерзких нарядах.
На этот раз Нюша решилась на преображение. Она оказалась в салоне красоты, где ей сделали более темные локоны и завили кудри. Артистка демонстрировала прическу, облачившись в одну шелковую рубашку с разрезом на спине. При этом на ней не было ни брюк, ни юбки. Она засветила свои загорелые бедра.
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«Наша реальность формируется посредством нашего внутреннего мира. Внутренние изменения всегда проявляются на внешних. Новые мысли - новые перемены», – написала звезда.
Примечательно, что многие поклонники обрадовались такому преображению. Но нашлись те, кто решил, что певица не до конца оделась. «Наконец-то опять такой цвет волос», «Как хорошо что вернули темный, он вам очень идет», «Губы не ваши», «Темный всегда старит», «Ты в трусах пришла?», «Эх, юбку уже не носишь?» — написали подписчики.