«Это было осознанное решение»: Павел Артемьев рассказал о конфликте с Алексеем Кабановым и уходе из «Корней»

Экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев вспомнил, почему покинул бойзбенд.
После хита «Я теряю корни» неофициальным фронтменом группы стал Павел Артемьев. Именно он написал эту композицию.
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Однако все ребята в группе и поклонники понимали, что большую популярность набирает другой участник коллектива – Алексей Кабанов. А у Павла Артемьева постоянно возникали с ним конфликты на почве различных взглядов на творчество. Однажды артисты даже устроили драку.
А в 2010 году Павел Артемьев решил оставить коллектив. Он не стал продлевать контракт с Игорем Матвиенко.
«Это было осознанное решение. Задолго до окончания контракта я знал, что продлевать его не буду и за полгода сказал об этом продюсеру, чтобы не было никаких неожиданности и ссор», – вспомнили в kp.ru признание Павла Артемьева Светлане Бондарчук.