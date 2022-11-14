«Украли даже сейф»: Виктория Боня уверена, что в ее квартиру наведались те же воры, что и два года назад

Бывшей участнице «Дома-2», модели и блогеру Виктории Боне пришлось раньше времени покинуть французскую столицу, где она отдыхала вместе со своей мамой, и срочно вернуться домой в Монако. Повод был невеселый: девушке сообщили, что ее квартиру ограбили.

Устраивать истерик и переживать по поводу пропавших вещей 42-летняя Виктория не стала. Она призналась, что в последнее время относится к материальным ценностям гораздо проще и, можно сказать, испытывает благодарность за то, что преступники помогли ей с «очищением пространства».

«Никакие суммы я не буду озвучивать, считаю это лишним. Хочу сказать, что в прошлый раз меня эти же люди ограбили. Я вижу по почерку», - рассказала звезда своим подписчикам.

Боня упомянула, что воришки унесли даже сейф, который был невероятно тяжелым. Что же хранилось в этом сейфе? Об этом Виктория пока умалчивает, но своим веселым видом она дала понять, что внутри не было ничего, что стоило бы приложенных усилий.

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