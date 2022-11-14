Умерла жена 89-летнего Александра Митты

Возлюбленная советского и российского режиссера Александра Митты ушла из жизни.
Кинокритик Лариса Малюкова хорошо знала Лилию Майорову. Малюкова вспомнила, какой след оставила жена Митты в его жизни.
«Без Лили не было бы картин Александра Митты. Особенно фильма «Гори, гори, моя звезда», ее любимой. Там художник расписывает яблоки на живом дереве. Я ее очень люблю. Cветлая-светлая память. Обнимаю крепко Сашу и Женю», – передала Лариса Малюкова.
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Малюкова рассказала и то, как Митта увел свою будущую жену у другого мужчины.
«Саша вышел к нему, раздетый по пояс. Господи, маленький, никудышный. Тот решил, что ему ничего не угрожает, а когда они пошли с Лилей в магазин, то она поставила его в очередь в кассу — и ушла совсем. Она была безмерно талантлива», – рассказала кинокритик в беседе со «СтарХит».