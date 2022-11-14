Умерла жена 89-летнего Александра Митты

«Саша вышел к нему, раздетый по пояс. Господи, маленький, никудышный. Тот решил, что ему ничего не угрожает, а когда они пошли с Лилей в магазин, то она поставила его в очередь в кассу — и ушла совсем. Она была безмерно талантлива», – рассказала кинокритик в беседе со «СтарХит».