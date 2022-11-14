«Постоянная боль»: 77-летний Антонов вернулся в Россию после лечения за границей

77-летний Юрий Антонов вернулся в Россию после длительного курса лечения за границей. Музыкант проходил реабилитацию в австрийской клинике. Теперь народный артист намерен продолжить лечение уже в России.

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Певец заверил, что его состояние потихоньку улучшается. Однако боли все еще ощутимы. Так что о полном выздоровлении пока и речи не идет.

«Пока боли есть: они доставляют мне немало проблем», — заверил артист.

Так, серьезную травму Юрий Антонов получил еще три года назад. Ему приходилось даже ходить, опираясь на трость. В Австрии певцу провели сложную операцию, которая длилась несколько часов. Местные хирурги собрали его колено буквально по кусочкам, полностью заменив сустав.

«Привыкнуть к постоянной боли и ограниченности в движении очень сложно», — добавил Антонов.

По материалам MK.ru.