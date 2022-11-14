Пели по кафешкам: стали известны гонорары сбежавшей в США группы Little Big

Участники скандальной группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская еще в начале года сбежали из России в Америку, сейчас снимают жилье в Лос-Анджелесе и дают концерты в местных заведениях. Да, это не тот успех, который у коллектива был еще совсем недавно в России. Да и от самой группы осталось всего два человека. По всей видимости, дела у скандальных исполнителей за бугром идут не особо хорошо.
На днях Прусикин плакался в одном из своих интервью. Он пожаловался на то, что у него сейчас и денег нет, и жить-то совсем не на что. Ценник на частное выступление у группы приличный ($100 тысяч). Ради этого солисты готовы соединиться с музыкантами из России и прилететь в любую точку мира. Но вот незадача: спроса на заказники после отъезда Ильи и Софьи нет. После объективно огромного успеха в России такой простой в творческой деятельности дается артистам явно нелегко, передает KP.RU.
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Пока приходится довольствоваться малым: летом ребята пели по кафешкам Лос-Анджелеса. А осенью проехались по малым европейским залам (пять концертов — Израиль, Чехия, Германия, Польша, Швейцария). Два шоу в Казахстане отменили: ребята не прошли проверку организаторами и билеты плохо покупали.
Ранее Илья Прусикин опубликовал фотографию с певицей Аллой Пугачевой. На днях в Тель-Авиве произошла сходка эмигрантов российского шоу-бизнеса. Там, собственно, и встретилась с Примадонной группа Little Big. Скандальные ребята, конечно же, не упустили возможность сделать фотографию с Пугачевой.