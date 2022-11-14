«Не удержалась»: Алсу в тугих брюках и жилетке не скрыла выпирающий животик на публике

Алсу давно стала популярной исполнительницей. Она была одной из первых, кто оказался в шаге от победы на «Евровидении», выступая от России. Спустя годы певица продолжает строить карьеру. Она не скрывает, что любит проводить время с подругами. Зачастую артистка демонстрирует женственные образы не только на сцене.
Недавно Алсу отдохнула в Дубае. Она отметилась как в шелковом платье в пол, так и в брюках с высокой посадкой. Певица много гуляла, а также успела покататься на яхте. Каждый вечер она представала в новых луках.
Примечательно, что накануне Алсу повеселилась с друзьями. Она пришла на праздник к Юлии Ковальчук, которая отметила свое 40-летие. Певица щегольнула в черных тугих брюках и жилетке. Сначала она накинула белый жакет оверсайз, но в разгар праздника его сняла. Артистка не только пела, но и зажигательно танцевала. Она не скрыла выпирающий живот.
«Не удержалась, соскучилась по песенкам своим. Нет, я не беременна! Просто было очень вкусно! В какой-то момент во мне проснулось мое альтер эго!» — поделилась звезда.
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Поклонники отметили, что Алсу прекрасно выглядит. Многие обрадовались, увидев ее в непринужденной обстановке. «Какая вы сногсшибательная», «Просто нет слов», «Хорошенькая безумно», «Да где живот? Стройняшка», «Любим ваши танцы», «Обожаю ваш стиль! Бесподобная», — стали писать пользователи Сети.
Алсу и Юлия Ковальчук. Фото: соцсети звезды