«Не удержалась»: Алсу в тугих брюках и жилетке не скрыла выпирающий животик на публике

Примечательно, что накануне Алсу повеселилась с друзьями. Она пришла на праздник к Юлии Ковальчук, которая отметила свое 40-летие. Певица щегольнула в черных тугих брюках и жилетке. Сначала она накинула белый жакет оверсайз, но в разгар праздника его сняла. Артистка не только пела, но и зажигательно танцевала. Она не скрыла выпирающий живот.

«Не удержалась, соскучилась по песенкам своим. Нет, я не беременна! Просто было очень вкусно! В какой-то момент во мне проснулось мое альтер эго!» — поделилась звезда.

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