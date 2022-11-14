Актеру Джиму Керри запретили въезд в Россию

Голливудский актер Джим Керри, известный российскому зрителю по таким фильмам как «Тупой и ещё тупее», «Маска», «Вечное сияние чистого разума» и «Брюс Всемогущий», теперь входит в черный список Министерства иностранных дел Российской Федерации. Об этом 14 ноября сообщил МИД.
В отношении людей из этого списка Россией введены персональные санкции. В частности, им запрещен въезд в нашу страну.
В последнее время Керри нередко критиковал РФ через социальные сети.
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Джиму Керри уже 60 лет. Актер, хоть и работал чаще всего в Соединенных Штатах, является гражданином своей родной страны - Канады. Кроме него в список внесены еще 99 канадских граждан, в том числе внук Степана Бандеры - Стефен (он же - Стив) Бандера.