Актеру Джиму Керри запретили въезд в Россию

Голливудский актер Джим Керри, известный российскому зрителю по таким фильмам как «Тупой и ещё тупее», «Маска», «Вечное сияние чистого разума» и «Брюс Всемогущий», теперь входит в черный список Министерства иностранных дел Российской Федерации. Об этом 14 ноября сообщил МИД.

В отношении людей из этого списка Россией введены персональные санкции. В частности, им запрещен въезд в нашу страну.

В последнее время Керри нередко критиковал РФ через социальные сети.

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