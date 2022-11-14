«Свою жизнь я проиграл»: вдова Джигарханяна рассказала о последних словах актера

Сегодня, 14 ноября, исполняется два года со дня смерти легендарного актера Армена Джигарханяна. О его уходе до сих пор со слезами на глазах вспоминают не только поклонники, но и вдова артиста, Татьяна Власова, которую он называл главной любовью своей жизни.

Женщина продолжает жить в квартире, где они прожили с Арменом много лет, наполненных любовью, уважением и добром. В интервью для МК Татьяна рассказала, как она учится жить без любимого мужа.

«Очень трудно без него. У меня такое ощущение, что с уходом Армена моя жизнь закончилась. У нас много всего было: и хорошего, и трудного, и смешного. Но мы были вместе. Мы друг друга знали от и до. Я даже сидела на прощании и в какой-то момент поймала себя на мысли, что обязательно расскажу Армену. И тут же поняла, что никогда ему ничего больше не расскажу. Я даже испугалась в тот момент», — поделилась сокровенным вдова артиста.

По словам Татьяны, Армен Борисович сейчас ей снится очень редко. При этом раньше она видела с его участием много цветных снов и рассказывала об этом артисту, а он иронично отвечал, что она все придумывает. Татьяна рассказала, что, если сейчас она видит сны со своим супругом, то он приходит к ней словно живой.

Женщина поделилась, что Армен Борисович никогда не жаловался на то, что болеет. По словам вдовы артиста, он мужественно переносил все недуги.

«Армен Борисович тоже и болел, и операции у него были — и на голове, и на сердце, и на ногах, — но никогда я от него не слышала жалоб. «Ой, я не хочу, боюсь, не люблю болеть» — таких слов не звучало никогда. Он очень мужественно переносил все болезни», — рассказала Татьяна Власова о сокровенном.

Женщина отметила, что перед своим уходом актер стал молчаливым. Он часто закрывал глаза и так сидел какое-то время, не проронив ни слова. Однако совсем незадолго до смерти Армен Борисович произнес слова, которые запомнились Татьяне на всю жизнь.