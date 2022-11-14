Развод не за горами? Меган Маркл и принц Гарри крупно повздорили в ресторане на глазах у зевак

Еще на прошлой неделе общественность всколыхнули слухи о расставании Меган Маркл и принца Гарри. При этом герцоги Сассекские никаких комментариев на эту тему не дают. Зато в таблоиды раструбили о том, что развод внука Елизаветы II с американской актрисой не за горами.

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Меган Маркл вместе с принцем Гарри посетили один из калифорнийских ресторанов — Ojai. Вот только насладиться закусками герцоги Сассекские не смогли: они постоянно спорили. Так, очевидцы заметили, что сын леди Дианы с женой разговаривали на повышенных тонах, кричали и выясняли отношения, совершенно не стесняясь посторонних.