«Нагло дразнит мужчин»: Бузова в мерцающем костюме с пайетками распахнула рубашку, поманив «ложбинкой греха»

На этот раз Ольга выложила кадры с новых съемок. Она покрасовалась в небесно-голубом костюме с пайетками в пижамном стиле и туфлях Золушки. Телеведущая распахнула рубашку, блеснув бюстом в мерцающем топе-бра. Она поманила ложбинкой греха всех подписчиков.

«Такой стилечек! Брючки, рубашка и находка из гардероба – топ раритет! H&M, как классно! Мне кажется, я его покупала в Америке в 2017 году. Как я к вещам отношусь», – похвасталась звезда.

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