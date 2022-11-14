«Нагло дразнит мужчин»: Бузова в мерцающем костюме с пайетками распахнула рубашку, поманив «ложбинкой греха»

Ольга Бузова уже давно строит карьеру и смогла прославиться на всю страну. Артистка ведет популярные шоу и дает концерты. Она не боится экспериментировать с имиджем. Для выходов в свет звезда выбирает яркие образы. Она особенно много внимания уделяла спорту в этом году.
На этот раз Бузова не скрывает счастья, так как переехала в новую квартиру. Она завершила ремонт, который длился три года. Но пока ей приходится много сниматься, поэтому дома она проводит не так много времени.
На этот раз Ольга выложила кадры с новых съемок. Она покрасовалась в небесно-голубом костюме с пайетками в пижамном стиле и туфлях Золушки. Телеведущая распахнула рубашку, блеснув бюстом в мерцающем топе-бра. Она поманила ложбинкой греха всех подписчиков.
«Такой стилечек! Брючки, рубашка и находка из гардероба – топ раритет! H&M, как классно! Мне кажется, я его покупала в Америке в 2017 году. Как я к вещам отношусь», – похвасталась звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были восхищены образом Бузовой. Многие отметили, что наряд скрыл ее изъяны фигуры. при этом артистка смутила фанатов тем, что засветила свои прелести.
«Скромность не ваш конек», «Ну разоделась! Диско-шар», «Ой, ну зачем грудью светить?», «Нагло дразнит мужчин», — стали писать подписчики.