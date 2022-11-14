Стало известно спустя 20 лет: Безруков поведал одну из тайн сериала «Бригада»

Сергей Безруков

Сергей Безруков. Фото: Global Look Press

Артист рассказал, что сериал мог бы выйти совсем под другим названием.

Актер Сергей Безруков, который сыграл роль Саши Белого в сериале 2002 года «Бригада», поведал в соцсетях своим поклонникам одну из тайн киноленты. Артист рассказал, что сериал мог выйти совсем под другим названием.

Народный артист в своем Telegram-канале устроил викторину для читателей, где привел несколько вариантов запланированного тогда продюсерами названия сериала. При этом Безруков отметил правильным именно второй вариант опроса.

«Четыре товарища», «Однажды в России», «Повесть о том, как Саша Белый поссорился с Максимом Карельским» или «Братья», — написал артист.

Сергей считает, что название «Бригада» лучше всего охарактеризовало сериал, а вот название «Однажды в России» больше бы подошло для книги.

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В этом году исполнилось ровно 20 лет с момента выхода легендарного сериала. Ранее мы рассказывали о том, как сложилась судьба актеров, сыгравших в культовой картине.

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