Стало известно спустя 20 лет: Безруков поведал одну из тайн сериала «Бригада»

Актер Сергей Безруков, который сыграл роль Саши Белого в сериале 2002 года «Бригада», поведал в соцсетях своим поклонникам одну из тайн киноленты. Артист рассказал, что сериал мог выйти совсем под другим названием.
Народный артист в своем Telegram-канале устроил викторину для читателей, где привел несколько вариантов запланированного тогда продюсерами названия сериала. При этом Безруков отметил правильным именно второй вариант опроса.
«Четыре товарища», «Однажды в России», «Повесть о том, как Саша Белый поссорился с Максимом Карельским» или «Братья», — написал артист.
Сергей считает, что название «Бригада» лучше всего охарактеризовало сериал, а вот название «Однажды в России» больше бы подошло для книги.
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