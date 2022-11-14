Стало известно спустя 20 лет: Безруков поведал одну из тайн сериала «Бригада»

Актер Сергей Безруков, который сыграл роль Саши Белого в сериале 2002 года «Бригада», поведал в соцсетях своим поклонникам одну из тайн киноленты. Артист рассказал, что сериал мог выйти совсем под другим названием.

Народный артист в своем Telegram-канале устроил викторину для читателей, где привел несколько вариантов запланированного тогда продюсерами названия сериала. При этом Безруков отметил правильным именно второй вариант опроса.