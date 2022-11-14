«Золушкина ночь»: Нетребко в воздушном платье с юбкой из органзы щегольнула с Эйвазовым в Стамбуле

Нетребко теперь прилетела в Турцию. Она провела вечер в роскошном особняке. Певица приехала на светский раут. Для такого случая она нарядилась в пышное платье цвета мандарина. Лук с прозрачными рукавами подчеркнул ее талию. В романтичном образе оперная дива отметилась с мужем Юсифом Эйвазовым.

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