«Золушкина ночь»: Нетребко в воздушном платье с юбкой из органзы щегольнула с Эйвазовым в Стамбуле

Анна Нетребко не скрывает, что любит сцену. Певица объездила множество стран с гастролями. Она живет в Вене, но редко проводит время дома. Не так давно артистка ездила в Израиль, а также давала концерты в Испании. Теперь звезда прилетела в Стамбул.
В начале ноябре у Анны было несколько выходных. Она посвятила их сыну Тьяго и много гуляла. Певица славится своим чувством стиля. Она всегда берет с собой множество нарядов. Даже в обычной жизни артистка предпочитает быть яркой и стильной.
Нетребко теперь прилетела в Турцию. Она провела вечер в роскошном особняке. Певица приехала на светский раут. Для такого случая она нарядилась в пышное платье цвета мандарина. Лук с прозрачными рукавами подчеркнул ее талию. В романтичном образе оперная дива отметилась с мужем Юсифом Эйвазовым.
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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
«Золушкина ночь в Стамбуле», – написала звезда.
Поклонники восхитились образом оперной дивы.
«Анна, вы восхитительны! Восторгаюсь вашим талантом и красотой», «Чудо! Анечка! Какая вы красавица», «Золушка наша любимая!», «Вы прям цветет», «Хороша», «Царский лук! Вам идет», — стали писать пользователи Сети.