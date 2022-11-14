Живет на то, что скопил! Обнародован скудный заработок живущего в Израиле Макаревича*

Андрей Макаревич*. Фото: Global Look Press

Похвастаться спросом на концерты певец не может.

Андрей Макаревич* с молодой женой и сынишкой обосновался в Израиле. Там у артиста есть квартира. Свой московский бизнес музыкант также не забросил. У Макаревича работает джаз-клуб, бар-ресторан JAM Club — банкеты, аренда залов, концерты. Также артист сдал в аренду помещения продюсерского центра. Этим можно прокормиться.

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А вот с концертами не все так радужно. Выступления, можно сказать, единичные. Так, к примеру, осенний тур «Машины времени» по России отменили еще летом.

Музыкант успел выступить на Кипре, а в Израиле — играл со своим квинтетом Yo5. На заказниках гонорар снизили с 50 тысяч евро до 40 тысяч евро. При этом спрос не возник. 

Зато с февраля 2023 года начинается давно запланированный тур по США — 12 концертов. Пока на выступления в Америке продано около 60% билетов.

«Средний гонорар группы за концерт в США — 100 тысяч долларов (6 миллионов рублей). На весну запланирован один концерт — в Тбилиси, перенос с этой осени», — пишет kp.ru.

Похоже, что жить в Израиле Андрею Макаревичу приходится на свои накопления и доходы от бизнеса в России.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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