За мини-турне сколотила 74 миллиона рублей! Раскрыты заработки Земфиры за границей

Земфира всегда пользовалась большой популярностью, особенно если речь шла о частных мероприятиях. Богатые соотечественники были готовы выложить кругленькую сумму за то, чтобы послушать певицу, как говорится, живьем.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Ее гонорар за предновогодний заказник сейчас 100 тысяч евро (год назад было 200 тысяч евро)», — пишет kp.ru.

Поговаривают, что есть всего пара заказов от наших за границей: и в ближнем, и в дальнем зарубежье. Земфира концерты для поклонников давала редко: зарабатывала частными заказами.

После того как артистка перебралась в Париж, у нее был осенний тур по заграничным городам. Здесь учитывается степень популярности музыканта и вместимость площадки. В туре было 11 городов, последний концерт в ноябре прошел в Лондоне в Royal Albert Hall — все 5 тысяч мест проданы.

В Париже зал был на 1300 мест, похожая вместимость и на других площадках. Средняя цена билета — 100 евро. Средний гонорар звезды за один концерт — 110 тысяч евро, плюс зарплата команде. То есть за свой мини-тур Земфира получила около 74 миллионов рублей.