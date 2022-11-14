Дедуля зацеловал: Игорь Крутой поделился милым видео с единственным внуком от внебрачного сына

«Сегодня исполнился годик моему пока единственному внуку Игорьку….

Я просил сегодня звезды

Для тебя свой танец исполнить,

Чтоб тебе нашептали волны

Сказок на ночь красивых самых,

Чтобы строил во сне волшебник

Для тебя карамельный замок,

Чтобы пели тебе русалки

Свои песни о странах дальних…

Пусть сбываются надежды,

Исполняются мечты,

Будь красивым и успешным,

Дотянувшись до звезды.

С днем рождения, Игорь Яковлевич Крутой (младший)!» — написал Игорь Крутой.