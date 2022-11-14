Дедуля зацеловал: Игорь Крутой поделился милым видео с единственным внуком от внебрачного сына

Известный композитор и продюсер Игорь Крутой наслаждается общением с маленьким внуком, которого ему подарил внебрачный сын Яков.
Малыша назвали в честь деда, и он стал полным тезкой знаменитости — Игорем Яковлевичем Крутым – младшим.
Крохе в эти ноябрьские дни исполнился годик. В микроблоге Игорь Крутой публично поздравил внука, посвятив ему стихи.
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«Сегодня исполнился годик моему пока единственному внуку Игорьку….
Я просил сегодня звезды
Для тебя свой танец исполнить,
Чтоб тебе нашептали волны
Сказок на ночь красивых самых,
Чтобы строил во сне волшебник
Для тебя карамельный замок,
Чтобы пели тебе русалки
Свои песни о странах дальних…
Пусть сбываются надежды,
Исполняются мечты,
Будь красивым и успешным,
Дотянувшись до звезды.
С днем рождения, Игорь Яковлевич Крутой (младший)!» — написал Игорь Крутой.
Кроме этого, Игорь Крутой поделился в микроблоге милым видео, на котором запечатлены моменты его общения с внуком. Игорь Яковлевич в кадре зацеловывает малыша, гуляет с ним, учит делать первые шаги.