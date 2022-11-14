Печальная судьба: что получит Меган Маркл в случае развода с принцем Гарри

В Сети ходят слухи о том, что принц Гарри решил развестись с Меган Маркл, поняв, что она не его человек. Такое заявление сделала на прошлой неделе королевский эксперт Колин Кэмпбелл. По ее словам, супруги решили все сделать тихо, чтобы не привлекать внимание общественности, и якобы они уже не живут вместе.

Если новости окажутся правдой, то Меган есть что терять. Коттедж герцогов Сассекских во Фрогморе, где они проживали до бегства в США, принадлежит королевской семье. И у Маркл тут нет никаких шансов.

Кроме того, по оценкам издания Forbes, состояние королевичей составляет около 88 миллиардов долларов. Но и эти финансы не достанутся герцогине.

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Единственное, на что может претендовать Меган, — личные деньги Гарри. Но и тут — как договорятся.

Есть для Маркл еще одна очень неприятная новость, касающаяся ее сына Арчи. Согласно британскому закону, вступившему в силу в 1717 году, правящий монарх имеет право на опекунство над внуками — это означает, что в том случае если герцоги Сассекские примут решение о расставании, Арчи будет проживать вместе с отцом и королем Карлом III.