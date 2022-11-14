Это ее обидело: какую кличку Меган Маркл дали при британском дворе

Меган Маркл в новом выпуске своего подкаста «Архетипы» призналась, что британские журналисты дали ей обидную кличку, когда она жила при королевском дворе. Герцогиню называли «Трудная».

«Когда мы навешиваем ярлык на кого-либо, особенно на женщину, это становится способом лишить ее силы, удержать на месте. И часто такое случается с теми женщинами, у которых есть власть и свобода действий», — заявила Сассекская.

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Меган Маркл, напомним, в интервью американской журналистке заявляла, что ее сразу не приняли при дворе. Герцогиня даже обвинила членов королевской семьи в расизме, поставив под угрозу существование монархии в принципе.