«Бомбическая, волшебная»: дочь покойной Началовой покрасовалась на сцене в платье на тонких бретелях и перчатках до локтей (видео)

Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной в декабре исполнится шестнадцать лет. Почти четыре года из них она живет без мамы.
Когда Юлии Началовой не стало, Верочка была совсем ребенком. Теперь же она превратилась в красивую девушку.
Вера Алдонина демонстрирует, что пошла талантами в свою красавицу-маму, и не исключено, что в будущем превзойдет родительницу в популярности. Уже сейчас Вере Алдониной рукоплещут залы.
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На днях Вера Алдонина выступила перед гостями Недели моды. Наследница Юлии Началовой исполнила песню на английском языке, который у нее, к слову, превосходный.
Перед публикой Вера Алдонина предстала в черном платье по фигуре и на тонких бретелях, дополнив наряд длинными перчатками до локтей.
Поклонники Веры Алдониной признались, что покорены и ее вокалом, и тем, как она выглядит.
«Роскошная! Голос шикарнейший! Пусть тебе все двери будут открыты всегда! Ты этого достойна», «Голос бомбический, это волшебство какое-то», «Взрыв бабочек в животе на «до ре ми фа соль ля си» и совершенное и волшебное прочтение такого вокального шедевра, спасибо за эти эмоции», «Верочка, вы уникальная, неповторимая», «Выросла девочка, красавица. Голос универсальный, она прям как из кино, актриса», «Умничка. Продолжение мамы. Браво», — высказались в Сети.