«Бомбическая, волшебная»: дочь покойной Началовой покрасовалась на сцене в платье на тонких бретелях и перчатках до локтей (видео)

Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной в декабре исполнится шестнадцать лет. Почти четыре года из них она живет без мамы.

Когда Юлии Началовой не стало, Верочка была совсем ребенком. Теперь же она превратилась в красивую девушку.

Вера Алдонина демонстрирует, что пошла талантами в свою красавицу-маму, и не исключено, что в будущем превзойдет родительницу в популярности. Уже сейчас Вере Алдониной рукоплещут залы.

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