«Для меня большая честь»: Анна Семенович выступила перед военными в Новороссийске

«Для меня большая честь выступать здесь перед ребятами. Они потрясающие, сильные, смелые! Я благодарна возможности приехать в город Новороссийск, поддержать наших военных. Как ведущая «Дембельского Альбома» хочу каждому передать весточку из дома и пожелать вернуться здоровыми и невредимыми», -— приводит слова Анны Семенович «Русское Радио».

Напомним, проект Агитбригады «Русского Радио» стартовал 20 октября в городе воинской славы — Севастополе.

В ближайшее время звезды дадут еще три концерта на территориях, жители которых нуждаются в особой поддержке. В конце ноября артисты выступят в Луганске, Стаханове и Мелитополе.