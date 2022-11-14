«Для меня большая честь»: Анна Семенович выступила перед военными в Новороссийске

С 11 по 13 ноября состоялись сразу три концерта в рамках уникального проекта — Агитбригада «Русского Радио». Популярные исполнители выступили в Солнечногорске, подмосковном парке «Патриот» и Новороссийске.
Концерты прошли при полном аншлаге. Перед военными, наполнившими залы, выступили Родион Газманов, Мария Вебер, Анна Семенович, Роман Архипов, «Братья Грим», ROXANA.
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«Для меня большая честь выступать здесь перед ребятами. Они потрясающие, сильные, смелые! Я благодарна возможности приехать в город Новороссийск, поддержать наших военных. Как ведущая «Дембельского Альбома» хочу каждому передать весточку из дома и пожелать вернуться здоровыми и невредимыми», -— приводит слова Анны Семенович «Русское Радио».
Напомним, проект Агитбригады «Русского Радио» стартовал 20 октября в городе воинской славы — Севастополе.
В ближайшее время звезды дадут еще три концерта на территориях, жители которых нуждаются в особой поддержке. В конце ноября артисты выступят в Луганске, Стаханове и Мелитополе.