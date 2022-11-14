WADA требует дисквалифицировать Камилу Валиеву на 4 года

Скандал с уличением в приеме препаратов, содержащих допинг, связанный с именем прославленной российской фигуристки Камилы Валиевой, получил свое продолжение.

Стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство выдвинуло требование дисквалифицировать юную спортсменку Камилу Валиеву на четыре года.

Кроме этого, организация настаивает на том, чтобы были аннулированы все награды Камилы Валиевой, в том числе, золотая медаль Олимпиады в Пекине.

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