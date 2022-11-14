Ротик пухлый, себя поглаживает: Михалкова в помятой маечке сверкнула запретным

39-летняя Юлия Михалкова заворожила фотографией, выставленной в соцсети. На этом кадре она выглядит особенно притягательно, хоть и примерила вроде бы обычный и даже слегка помятый топ и джинсы.

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Однако даже в этой одежде она смотрится суперкрасоткой. Звезда, конечно же, умеет роскошно позировать, выставляя свое тело и лицо в лучшем свете.

Юлия Михалкова акцентировала свои губки, а руку положила на бедро, привлекая к нему внимание и как бы поглаживая себя. Коротенький топик показал запретную линию живота.