Валя Карнавал поозорничала с бюстом, поигрывая им на камеру: шарики что надо!

Валя Карнавал

Валя Карнавал. Фото: соцсети

Блогер показала свои формы в личном блоге.

Валя Карнавал выставила в социальные сети пикантную фотографию, на которой показывает свой объемный бюст во всей красе.

Валя Карнавал. Фото: соцсети

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Блогер облачилась в корсетный топ, утянув талию и сделав акцент на своей шарообразной груди, выставив ее в открытое декольте.

Поклонники невесты Саши Стоуна были в восторге от увиденного! Фолловеры заметили, что Валя Карнавал заметно похорошела и расцвела. 

Не удивительно, ведь она готовится к свадьбе с Сашей Стоуном. Недавно он сделал ей предложение в третий раз. И красавица в третий раз согласилась выйти за него замуж.

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