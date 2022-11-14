Валя Карнавал поозорничала с бюстом, поигрывая им на камеру: шарики что надо!

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Блогер облачилась в корсетный топ, утянув талию и сделав акцент на своей шарообразной груди, выставив ее в открытое декольте.

Поклонники невесты Саши Стоуна были в восторге от увиденного! Фолловеры заметили, что Валя Карнавал заметно похорошела и расцвела.

Не удивительно, ведь она готовится к свадьбе с Сашей Стоуном. Недавно он сделал ей предложение в третий раз. И красавица в третий раз согласилась выйти за него замуж.