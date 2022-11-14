«Мельтешение, суета, ни о чем»: Сергей Соседов размазал по асфальту известных вокалисток на «Суперстар! Возвращение»

64-летняя певица Ольга Зарубина принимает участие в третьем сезоне шоу НТВ «Суперстар! Возвращение».
Во втором выпуске, который вышел в эфир в минувшее воскресенье, 13 ноября, Ольга Зарубина исполнила песню группы «Тату» «30 минут» и совершенно покорила жюри.
Обычно очень строгий и взыскательный Сергей Соседов отметил блестящее исполнение композиции Ольгой Зарубиной, а вот саму песню и участниц группы «Тату» буквально разнес.
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Ольга Зарубина на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
«Песня, конечно, ерундовая изначально. Но вот если бы ты ее спела, наверное, это был бы хит. Потому что это неожиданно для тебя, это ново. Мы тебя знаем как певицу классической школы — чистое голосоведение, хорошая школа, чистейшие интонации твои, девичий тембр потрясающий. То, что там «Тату», все это было мельтешение, суета, мелко, ни о чем. А сейчас ты смысл в эту песню вложила. Вернула этой очень простой композиции смысл, и она по-другому прозвучала вообще. Какие к черту «Тату»! В детский сад!» — высказался Сергей Соседов.