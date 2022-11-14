«Мельтешение, суета, ни о чем»: Сергей Соседов размазал по асфальту известных вокалисток на «Суперстар! Возвращение»

64-летняя певица Ольга Зарубина принимает участие в третьем сезоне шоу НТВ «Суперстар! Возвращение».

Во втором выпуске, который вышел в эфир в минувшее воскресенье, 13 ноября, Ольга Зарубина исполнила песню группы «Тату» «30 минут» и совершенно покорила жюри.

Обычно очень строгий и взыскательный Сергей Соседов отметил блестящее исполнение композиции Ольгой Зарубиной, а вот саму песню и участниц группы «Тату» буквально разнес.

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