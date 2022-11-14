Помните жену Збруева из «Ты у меня одна»? Вот так она сейчас выглядит

Многие запомнили Неелову по роли Натальи — жены героя Александра Збруева (Евгений) в фильме «Ты у меня одна», их брак трещал по швам. Перед главным героем встал сложный выбор — скромная семейная жизнь на зарплату инженера в однокомнатной хрущевке или заманчивая перспектива на западе с богатой и красивой американской предпринимательницей.

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Евгений все же выбирает свою семью, хоть и с горечью в глазах смотрит на жену в конце фильма.

Кстати, изначально режиссер картины видел в роли Натальи только Неелову, однако до актрисы долго не могли дозвониться, и Дмитрий Астрахан начал присматриваться к Людмиле Гурченко и Ольге Остроумовой.

Но как только на главную роль утвердили Александра Збруева, все сомнения сразу отпали. Астрахан понял, что Марина Неелова — единственная, кто станет идеальной женой для его персонажа.