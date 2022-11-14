Флюиды Кошмал дошли? Железняк из «Сватов» впустую ходит по кастингам — в кино не берут

Олеся Железняк может похвастаться десятком успешных ярких ролей. Так, актриса снималась с Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым в ситкоме «Моя прекрасная няня». Также она сыграла жену Митяя в народном телехите «Сваты».

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При этом Олеся Железняк дала понять, что устала от комедий и хотела бы сыграть в серьезном драматическом кино. Однако актриса считает, что внешние данные не позволяют ей достичь цели.

Железняк призналась, что до сих пор испытывает комплекс из-за того, что мало снимается.