Флюиды Кошмал дошли? Железняк из «Сватов» впустую ходит по кастингам — в кино не берут

Олеся Железняк может похвастаться десятком успешных ярких ролей. Так, актриса снималась с Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым в ситкоме «Моя прекрасная няня». Также она сыграла жену Митяя в народном телехите «Сваты».
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При этом Олеся Железняк дала понять, что устала от комедий и хотела бы сыграть в серьезном драматическом кино. Однако актриса считает, что внешние данные не позволяют ей достичь цели.
Железняк призналась, что до сих пор испытывает комплекс из-за того, что мало снимается.
«Хожу на пробы — меня не берут. Я понимаю: чтобы сниматься в кино, я должна нравиться режиссеру. Внешность у меня нестандартная, нужно, чтобы он увидел меня в роли. Я думаю, потому что в кино для таких серьезных ролей я лицом не вышла», — заявила Железняк.
А поклонники тут же припомнили слова Анны Кошмал, которая сыграла в «Сватах» внучку Ивана и Валюхи Будько — Женю Ковалеву. Так, фанаты Олеси Железняк пошутили, уж не дошли ли до нее флюиды юной звездочки «Сватов».
Напомним, что Анна Кошмал позволила себе нелицеприятные высказывания в адрес актрисы, заявив, что Олеся играла в «Сватах» спустя рукава. При этом сама Железняк на едкий выпад сериальной внучки Ивана Будько не обиделась.
По материалам mospravda